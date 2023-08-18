Російські ЗМІ публікують фото та відео. Зазначають, що безпілотник упав в районі Краснопресненської набережної у самому центрі Москви.

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На місці багато машин швидкої допомоги, рятувальники та поліція.



У Москві переполох / Фото росЗМІ



На місце події зігнали багато техніки / Фото росЗМІ

Не можуть визначитись упав дрон, чи уламки

За даними пропагандистів, у 8-му павільйоні Експоцентру стався обвал на площі 30 квадратних метрів унаслідок падіння безпілотника. Переконують, що постраждалих, попередньо, немає.

Натомість мер Москви Сергій Собянін заявив, що дрон був начебто збитий, а на Експоцентр упали уламки.



На територію Експоцентру прибули екстренні служби / Фото росЗМІ

На територію Експоцентру нікого не пропускають: відео

Попри повідомлення про відсутність постраждалих, на кадрах видно, що до місця події з’їжджаються машини швидкої допомоги.



Унаслідок інциденту можуть бути потерпілі, до центру з'їхались швидкі / Фото росЗМІ

Момент падіння дрона теж зафіксували

Зауважимо, що міністерство оборони Росії хоч і намагаються замовчувати подібні інциденти, цього разу таки заявило про атаку. Відомство також стверджує, що дрон нібито вдалося збити.

Кажуть, що безпілотник намагався атакувати об'єкти у Москві і Московській області, однак "після впливу на нього засобів ураження ППО, змінив траєкторію польоту і впав на нежитлову будівлю в районі Краснопресненської набережної Москви".

Момент влучання дрона у центр "Москва-сіті": відео

Інцидент не перший і не останній