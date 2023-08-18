Про головні події дня станом на 18 серпня – розповідає 24 Канал. Де просуваються ЗСУ, дипломатичні успіхи та інші події.

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04:16 У Москві та Підмосков'ї очевидці повідомили про потужні вибухи. Зокрема, гучно було біля "Москва-сіті", цей діловий центр раніше не оминали увагою дрони. Цього разу один з дронів начебто звалився на дах Експоцентру.

00:13 Увесь попередній день в Україні ледь не безупинно лунала повітряна тривога через зліт МіГів. Кожен поважаючий себе українець бажає, аби вони горіли-палали. Прикордонники креативно втілили це бажання в епічному вірші.

Впаде ваш МіГ, ми вірим в це.

Він втратить крила скоро.

Схрестили пальці всі разом,

щоб здохла ця потвора.