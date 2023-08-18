Про головні події дня станом на 18 серпня –розповідає 24 Канал. Де просуваються ЗСУ, дипломатичні успіхи та інші події. Дивіться також Україна досягла "тактично значущого" прогресу у своєму контрнаступі, – The New York Times 04:16УМоскві та Підмосков'ї очевидці повідомили про потужні вибухи. Зокрема, гучно було біля "Москва-сіті", цей діловий центр раніше не оминали увагою дрони.Цього разу один з дронів начебто звалився на дах Експоцентру. 02:50У Державному департаменті підтвердили позицію США стосовно того, що перемога України у війні означає цілковите вигнання Росії з території нашої держави. 01:38 Російське міноборонизаявило, що вони нібито відбили атаку морського безпілотника на Чорноморський флот.Терористи нібито знищили український морський безпілотник, а їхні кораблі продовжують виконувати свою роботу. 00:18США ухвалили історичне рішення про передання Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів. Про це пише Reuters з посиланням на американського чиновника. За його словами, F-16 відправлять відразу після того, як українські пілоти завершать навчання. 00:13 Увесь попередній день в Україні ледь не безупинно лунала повітряна тривога через злітМіГів. Коженповажаючий себе українець бажає, аби вонигоріли-палали. Прикордонники креативно втілили це бажання в епічному вірші. Впаде ваш МіГ, ми вірим в це. Він втратить крила скоро. Схрестили пальці всі разом, щоб здохла ця потвора.