О главных событиях дня по состоянию на 18 августа – рассказывает 24 Канал. Где продвигаются ВСУ, дипломатические успехи и прочие события.

Смотрите также Украина достигла "тактически значимого" прогресса в своем контрнаступлении, – The New York Times