О главных событиях дня по состоянию на 18 августа – рассказывает 24 Канал. Где продвигаются ВСУ, дипломатические успехи и прочие события.

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04:16 В Москве и Подмосковье очевидцы сообщили о мощных взрывах. В частности, громко было возле "Москва-сити", этот деловой центр раньше не обходили вниманием дроны. На этот раз один из дронов вроде бы свалился на крышу Экспоцентра.

00:13 Весь предыдущий день в Украине чуть непрерывно звучала воздушная тревога из-за взлета МиГов. Каждый уважающий себя украинец желает, чтобы они горели-горели. Пограничники креативно воплотили это желание в эпическом стихотворении.

Упадет ваш МиГ, мы верим в это.

Он потеряет крылья скоро.

Скрестили пальцы все вместе,

чтобы сдохло это чудовище.