О главных событиях дня по состоянию на 18 августа – рассказывает 24 Канал. Где продвигаются ВСУ, дипломатические успехи и прочие события. Смотрите также Украина достигла "тактически значимого" прогресса в своем контрнаступлении, – The New York Times 04:16 В Москве и Подмосковье очевидцы сообщили о мощных взрывах. В частности, громко было возле "Москва-сити", этот деловой центр раньше не обходили вниманием дроны. На этот раз один из дронов вроде бы свалился на крышу Экспоцентра. 02:50 В Государственном департаменте подтвердили позицию США относительно того, что победа Украины в войне означает полное изгнание России с территории нашего государства. 01:38 Российское минобороны заявило, что они якобы отразили атаку морского беспилотника на Черноморский флот. Террористы якобы уничтожили украинский морской беспилотник, а корабли продолжают выполнять свою работу. 00:18 США приняли историческое решение о передаче Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, F-16 отправят сразу после того, как украинские пилоты завершат обучение. 00:13 Весь предыдущий день в Украине чуть непрерывно звучала воздушная тревога из-за взлета МиГов. Каждый уважающий себя украинец желает, чтобы они горели-горели. Пограничники креативно воплотили это желание в эпическом стихотворении. Упадет ваш МиГ, мы верим в это. Он потеряет крылья скоро. Скрестили пальцы все вместе, чтобы сдохло это чудовище.