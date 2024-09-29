Беспилотник попал в дом в Воронеже: там возник пожар

В ночь на 29 сентября в российском Воронеже раздавались взрывы. Власти заявили об атаке беспилотников. Заверили, что работала ПВО. Однако, зная, как "работает" их "дырявая ПВО", понятно, что попаданий избежать не удалось - дрон попал в дом.

Сообщения о взрывах в Воронеже и пригороде начали появляться в телеграмм-каналах ориентировочно в 4:30 утра.

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Власти говорят о работе ПВО

Местные власти заявили о сбитии якобы украинских беспилотников с помощью сил ПВО.

"Несколько сбитых украинских БпЛА упало в Воронеже и пригороде. По предварительным данным, пострадавших нет", – говорится в сообщении местного губернатора.

В Воронеже пожары из-за атаки дронов: видео

Однако, там признали, что на Московском проспекте беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. При этом беспилотник назвали "падающим".



Горящий дом в Воронеже после попадания "падающего" дрона / Фото тг-каналы



Пожар достаточно масштабный / Фото тг-каналы

Также произошел пожар в жилой застройке в левобережной части города. Об этом тоже губернатор был вынужден официально отчитаться.

"Еще несколько сбитых БПЛА горят на земле в окрестностях города и за его пределами: по предварительным данным, повреждена крыша одного дома", - добавил губернатор Воронежа.

Последствия "падающих" дронов

В сети пользователи также делятся кадрами с места атаки дронов. Они зафиксированы в ЖК "Новое Отрадное" в Воронеже. Жители сообщают о выбитых стеклах в квартирах и подъездах и поврежденных автомобилях.



Выбитые окна в результате атаки дронов в Воронеже / Фото тг-каналы



Поврежденные авто россиян / Фото тг-каналы



Разрушения после ночных взрывов в Воронеже / Фото тг-каналы

Ба больше, телеграмм-каналы сообщили, что на правом берегу города в результате атаки дронов в многоэтажке начался пожар. Другой беспилотник упал на ЖК в левобережной части Воронежа. По предварительным данным, пострадавших нет.