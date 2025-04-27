Пограничники поймали на видео момент падения "Шахеда" на Киевщине

В ночь на 27 апреля российские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Украину. В Киевской области украинские пограничники сняли на видео момент падения вражеского БпЛА.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

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Пограничники показали момент падения "Шахеда"

Ночью 27 апреля на Киевщине мобильная огневая группа 9-го пограничного отряда обнаружила в небе российский БпЛА типа "Shahed".

К счастью пограничники вовремя сориентировались в ситуации, заняли огневые позиции и открыли огонь из штатного оружия.

Вражеский дрон-камикадзе успешно сбили, что позволило избежать жертв среди мирного населения и предотвратить разрушение гражданской инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что пограничники продолжают нести службу не только на рубежах государства, но и активно выполняют задачи в тыловых регионах, защищая украинцев от угроз с воздуха.

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Напомним, в ночь на 27 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. В общем оккупанты запустили 149 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов.