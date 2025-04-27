Пограничники поймали на видео момент падения "Шахеда" на Киевщине
- Украинские пограничники сняли на видео момент падения российского дрона-камикадзе "Shahed" на Киевщине в ночь на 27 апреля.
- Дрон был успешно сбит, что помогло избежать жертв среди мирного населения и предотвратить разрушение инфраструктуры.
В ночь на 27 апреля российские дроны-камикадзе в очередной раз атаковали Украину. В Киевской области украинские пограничники сняли на видео момент падения вражеского БпЛА.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
Читайте также У России есть новый загадочный дрон, которым она терроризирует Украину: в Defense Express рассказали детали
Пограничники показали момент падения "Шахеда"
Ночью 27 апреля на Киевщине мобильная огневая группа 9-го пограничного отряда обнаружила в небе российский БпЛА типа "Shahed".
К счастью пограничники вовремя сориентировались в ситуации, заняли огневые позиции и открыли огонь из штатного оружия.
Вражеский дрон-камикадзе успешно сбили, что позволило избежать жертв среди мирного населения и предотвратить разрушение гражданской инфраструктуры,
– говорится в сообщении.
В ГПСУ отметили, что пограничники продолжают нести службу не только на рубежах государства, но и активно выполняют задачи в тыловых регионах, защищая украинцев от угроз с воздуха.
Пограничники сбили российский беспилотник: смотрите видео
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, угрозе БпЛА для всех областей Украины и последствиях вражеских атак читайте в нашем телеграме.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские захватчики в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. В общем оккупанты запустили 149 "Шахедов" и беспилотников-имитаторов.