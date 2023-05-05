Такое мнение в эфире 24 Канала выразил журналист-международник Алексей Бурлаков. По его словам, россияне уже запутались в теориях, кто выпустил дроны на Кремль.

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Интересные детали "атаки" на Москву

Бурлаков отметил, что за охрану Кремля отвечает федеральная служба охраны. Это отдельное подразделение, имеющее собственное ПВО. Также он обратил внимание на интересные детали.

Мы видим видео, снятое во тьме ночью, а узнали мы об этом уже днем. Есть два варианта: либо они искали виновного, кого бы казнить, либо, возможно, искали видеозапись,

– заметил он.

Журналист подчеркнул, что российские пропагандисты уже запутались в версиях, кто выпустил дроны на Кремль. Некоторые так называемые эксперты в России уже заявили, что беспилотники могли выпустить из соседнего квартала.

"Если бы это был наш беспилотник "Стриж", который летит далеко, то взрыв был бы больше. Поэтому это что-то малое. Если это что-то малое, то оно, наверное, электрическое. Если электрическое, то оно взлетело где-то неподалеку от них. Итог: шпионы среди них", – убежден Бурлаков.

Бурлаков об "атаке" дронов в Москве: смотрите видео

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