Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив журналіст-міжнародник Олексій Бурлаков. За його словами, росіяни вже заплутались у теоріях, хто випустив дрони на Кремль.

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Цікаві деталі "атаки" на Москву

Бурлаков зазначив, що за охорону Кремля відповідає федеральна служба охорони. Це окремий підрозділ, який має власну ППО. Також він звернув увагу на цікаві деталі.

Ми бачимо відео, зняте у темряві вночі, а дізнались ми про це вже вдень. Є два варіанти: або вони шукали винного, кого б стратити, або можливо, шукали відеозапис,

– помітив він.

Журналіст підкреслив, що російські пропагандисти вже заплутались у версіях, хто ж випустив дрони на Кремль. Деякі так звані експерти у Росії вже заявили, що безпілотники могли випустити із сусіднього кварталу.

"Якби це був наш безпілотник "Стриж", який летить далеко, то вибух був би більшим. Тому це щось мале. Якщо це щось мале, то воно, мабуть, електричне. Якщо електричне, то воно злетіло десь неподалік. Висновок: шпигуни серед них", – переконаний Бурлаков.

Бурлаков про "атаку" дронів у Москві: дивіться відео

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