Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал. Следует упомянуть дроны, взорвавшееся над куполом Сенатской палаты – бывшего здания Верховного совета СССР. В это время там дежурило два человека, которые либо корректировали дроны, либо совершали их подрыв, чтобы не нанести серьезных повреждений.
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Атаку могла подготовить ФСБ
По словам Жданова, это тоже очень напоминает атаки, которые на Каширском шоссе по приказу Владимира Путина проводил Николай Патрушев. Речь идет о преднамеренном подрыве домов, чтобы создать общественное мнение о Второй чеченской войне. Однажды в Рязани даже поймали заложников гексогена – мощнейшего взрывчатого вещества. Жители дома вызвали полицию, и злоумышленников задержали с поличным, когда те прятали взрывчатку в мешках с сахаром.
К Патрушеву даже прозвище приклеилось – "рязанский сахар". Его так и называли в кругах русского эстеблишмента,
– подчеркнул военный эксперт.
Надо создать хаос и панику. Вероятно, диктатора хотят склонить к введению военного положения в России, чтобы начать всеобщую мобилизацию. Понятно, что без нее русская армия задыхается. Другая потенциальная цель – добиться передачи части полномочий.
"Путин из бункера редко теперь выходит, реальной обстановкой, наверное, не владеет. Говорят, он не пользуется интернетом. Что ему докладывают – то он и знает. Соответственно, запугивая его такой плохой ситуацией в Москве и по всей России, хотят заставить его передать часть полномочий Совету безопасности России. Вполне приемлемый вариант", – заметил Жданов.
Интересно, что атака в большинстве своем была направлена на Рублевское и минское шоссе. Кстати, там расположена одна из резиденций Владимира Путина.
Говорят, что на Рублевке земля устлана стодолларовыми купюрами, настолько она дорогая. Там живут "сильные российского мира",
– подчеркнул Жданов.
Если там проживают все наиболее влиятельные и богатые люди России, то именно это и есть центр принятия решений, отнюдь не Кремль.
"Там – на дачах, на террасах, с сигарами во рту и бокалом виски принимаются, очевидно, решения – а что делать дальше, как беспокоиться о рядовом россиянине", – предполагает военный эксперт.
По мнению Жданова, подобная версия вполне возможна. Депутаты уже в истерике, мол, "распаковываем тактическое ядерное оружие".
Жданов об атаке на Москву: смотрите видео
Что известно об атаке
- Утром 30 мая россиянам было очень неспокойно. Дело в том, что Москву и Подмосковье атаковали дроны. В результате ударов есть раненные и разрушения.
- Жители столицы и области начали жаловаться, что беспилотники летят "прямо на них". Вскоре сеть заполонили фото и видео, на которых продемонстрирована работа ПВО и прилеты. На обнародованном видео можно увидеть работу российского ЗРК "Панцирь-С" в Москве.
- Ожидается, что граждан государства-террориста такая ситуация не устраивает. Они очень удивлены, что война уже не в телевизорах, а непосредственно на их территории. Россияне в истерике требуют ударов по Киеву и Лондону.
- Минобороны вражеской страны традиционно обвинило в ударах Украину. Там заявили, что удалось сбить все 8 дронов, которые якобы запустили ВСУ Интересно, что пропагандисты говорили о 25 дронах, а очевидцы – о 32.
- В Офисе Президента опровергли причастность Украины к инциденту. Советник главы ОП Михаил Подоляк предположил, что дроны просто "решили вернуться к своим создателям". Он призвал россиян понять: нельзя безнаказанно разрушать суверенное государство, за это неизбежно понесет ответственность каждый причастный.