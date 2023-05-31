Таку думку озвучив військовий експерт Олег Жданов у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал. Слід згадати дрони, які вибухнули над куполом Сенатської палати – колишньої будівлі Верховної ради СРСР. В цей час там чергувало дві людини, які або корегували дрони, або здійснювали їхній підрив, щоб не завдати серйозних пошкоджень.

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Атаку могла підготувати ФСБ

За словами Жданова, це також дуже нагадує атаки, які на Каширському шосе за наказом Владіміра Путіна проводив Ніколай Патрушев. Йдеться про умисний підрив будинків, щоб створити суспільну думку про Другу чеченську війну. Одного разу у Рязані навіть спіймали закладників гексогену – дуже потужної вибухової речовини. Мешканці будинку викликали поліцію, і зловмисників затримали на гарячому, коли ті ховали вибухівку у мішках із цукром.

До Патрушева навіть прізвисько приклеїлося – "рязанський цукор". Його так і називали у колах російського естеблішменту,

– підкреслив військовий експерт.

Треба створити хаос і паніку. Ймовірно, диктатора хочуть схилити до введення воєнного стану у Росії, щоб розпочати загальну мобілізацію. Зрозуміло, що без неї російська армія задихається. Інша потенційна мета – домогтися передачі частини повноважень.

"Путін з бункера рідко тепер виходить, реальною обстановкою, напевно, не володіє. Кажуть, він не користується інтернетом. Що йому доповідають – те він і знає. Відповідно, залякуючи його такою поганою ситуацією у Москві та по всій Росії, змусити його передати частину повноважень Раді безпеки Росії. Цілком прийнятний варіант", – зауважив Жданов.

Цікаво, що атака здебільшого була спрямована на Рубльовське та мінське шосе. До слова, там розташована одна з резиденцій Володимира Путіна.

Кажуть, що на Рубльовці земля устелена стодоларовими купюрами, настільки вона дорога. Там живуть "сильні російського світу",

– наголосив Жданов.

Якщо там проживають усі найбільш впливові та багаті люди Росії, то саме це і є центр прийняття рішень, аж ніяк не Кремль.

"Там – на дачах, на терасах, з сигарами в роті та келихом віскі приймаються, вочевидь, рішення – а що робити далі, як турбуватися про пересічного росіянина", – припускає військовий експерт.

На думку Жданова, така версія цілком можлива. Депутати вже в істериці, мовляв, "розпаковуємо тактичну ядерну зброю".

Жданов про атаку на Москву: дивіться відео

Що відомо про атаку