Жалуются россияне, что громко было еще ночью 12 апреля. А вот о последствиях решили рассказать только сейчас. Тогда же, после взрывов, только заявили, что “в результате падения цели загорелась трава”.
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Что там с датами и взрывами
В те сутки российская ПВО пыталась сбить дроны над Белгородщиной, а власть впоследствии даже подтвердила попадание в здание "Газпрома". А вот про аэропорт тогда россияне промолчали, информация появилась только сегодня, 15 апреля.
Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на сообщения экстренных службах региона, пишет, что 12 апреля аэропорт атаковали по меньшей мере три БПЛА. Один беспилотник упал и взорвался на территории – там вспыхнула трава, пожар быстро потушили и повреждений якобы нет.
Дрон атаковал аэропорт
Российское минобороны, которое 12 апреля отчитывалось об "остановке попытки киевского режима атаковать объекты на территории России" при этом не сообщало о взрывах и их причинах в районе белгородского аэропорта.
Губернатор области Вячеслав тогда подтвердил, что беспилотник врезался в админздание "Газпрома": было несколько пострадавших, в облцентре повредило два частных дома, один хозяйственных субъект и четыре автомобиля.
Россиянам нет покоя
- Россияне чуть ли не ежедневно сообщают о взрывах в разных областях. В Белгороде местные жители вообще отвыкли от спокойной жизни, вместо этого они постоянно "тревожатся" и жалуются из-за атак неизвестных беспилотников.
- А вот 11 апреля украинские БПЛА впервые долетели до Мордовии (Россия) и атаковали воинскую часть в Ковылкино, на вооружении которой стоит радиолокационная станция 29Б6 "Контейнер".