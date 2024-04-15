Жалуются россияне, что громко было еще ночью 12 апреля. А вот о последствиях решили рассказать только сейчас. Тогда же, после взрывов, только заявили, что “в результате падения цели загорелась трава”.

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Что там с датами и взрывами

В те сутки российская ПВО пыталась сбить дроны над Белгородщиной, а власть впоследствии даже подтвердила попадание в здание "Газпрома". А вот про аэропорт тогда россияне промолчали, информация появилась только сегодня, 15 апреля.

Телеграм-канал ASTRA со ссылкой на сообщения экстренных службах региона, пишет, что 12 апреля аэропорт атаковали по меньшей мере три БПЛА. Один беспилотник упал и взорвался на территории – там вспыхнула трава, пожар быстро потушили и повреждений якобы нет.

Обратите внимание! РосСМИ пишут, что с момента полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года на все полеты из международного аэропорта Белгорода введен запрет.

Дрон атаковал аэропорт

Российское минобороны, которое 12 апреля отчитывалось об "остановке попытки киевского режима атаковать объекты на территории России" при этом не сообщало о взрывах и их причинах в районе белгородского аэропорта.

Губернатор области Вячеслав тогда подтвердил, что беспилотник врезался в админздание "Газпрома": было несколько пострадавших, в облцентре повредило два частных дома, один хозяйственных субъект и четыре автомобиля.

Россиянам нет покоя