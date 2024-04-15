Бідкаються росіяни, що гучно було ще вночі 12 квітня. А ось про наслідки вирішили розповісти лише зараз. Тоді ж, після вибухів, лише заявили, що "унаслідок падіння цілі загорілась трава".

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Що там із датами і вибухами

Тієї доби російська ППО намагалася збити дрони над Бєлгородщиною, а влада згодом навіть підтвердила влучання в будівлю "Газпрому". А ось про аеропорт тоді росіяни змовчали, інформація з'явилася лише сьогодні, 15 квітня.

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на повідомлення екстрених службах регіону, пише, що 12 квітня аеропорт атакували щонайменше три БПЛА. Один безпілотник впав і вибухнув на території – там спалахнула трава, пожежу швидко загасили і пошкоджень нібито немає.

Зверніть увагу! РосЗМІ пишуть, що з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року на всі польоти з міжнародного аеропорту Бєлгорода запроваджено заборону.

Дрон атакував аеропорт

Російське міноборони, яке 12 квітня звітувало про "зупинення спроби київського режиму атакувати об’єкти на території Росії" при цьому не повідомляло про вибухи та їхні причини в районі бєлгородського аеропорту.

Губернатор області В'ячеслав тоді підтвердив, що безпілотник врізався в адмінбудівлю "Газпрому": було кілька постраждалих, в облцентрі пошкодило два приватні будинки, один господарських суб’єкт і чотири автівки.

Росіянам нема спокою