Изуродованные админздания и линия электропередач: в ОВА рассказали о последствиях атаки на Днепр

В ночь на 4 апреля Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В частности, под ударом оказалась Днепропетровская область.

На этот раз над областью защитники неба уничтожили 13 БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Какие последствия атаки на Днепр

По данным Лысака, из-за массированной атаки дронами есть повреждения в Днепре и пригороде. В частности, изуродованы инфраструктурный объект, два админздания, частный и гостевые дома, хозяйственная постройка и здание, что не эксплуатировалось. Повреждения также получило авто, газопровод и линия электропередач.

У ГСЧС добавляют, что в результате этой массированной атаки беспилотников в Днепре пострадали три человека. Удар вызвал в городе несколько пожаров, но их удалось потушить. Отметим, что для ликвидации последствий привлекли 58 спасателей и 15 единиц техники.

Напомним, что поздно вечером 3 апреля в Днепре прогремели взрывы. В городе объявили воздушную тревогу.

Председатель Днепропетровской ОВА сообщил, что область снова под массированной атакой российских "Шахедов". Громко было не только в Днепре, но и в Каменском. Позже стало известно о трех пострадавших. Двум из них медицинскую помощь оказали на месте, а 66 летнюю женщину пришлось госпитализировать.