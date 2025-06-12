Россия атаковала Харьков: сколько людей пострадало

В ночь на 12 июня российские военные в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. В нескольких районах города есть попадания.

Кроме этого, по меньшей мере 14 человек пострадали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова и полицию Харьковской области.

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Какие последствия атаки на Харьков

По данным председателя ОВА, в Шевченковском районе города есть попадание беспилотника в землю на территории учебного заведения. В результате российской атаки там вспыхнула трава и мусор. Также повреждено остекление многоэтажного жилого дома.

Кроме этого, из-за попадания БпЛА типа "Герань-2" в землю повреждено остекление 3-х многоквартирных жилых домов. В результате падения обломков вражеского беспилотника горела трава на площади 100 квадратных метров.

Зато в Слободском районе вспыхнул магазин на площади 200 квадратных метров. В Салтовском районе из-за попадания беспилотника возле жилой многоэтажки вспыхнули гражданские машины. Также поврежден фасад многоэтажного здания.

Кроме этого, из-за попадания дрона в крышу технического этажа 9-этажного жилого здания вспыхнул пожар. Тогда как на крыше складского помещения обнаружен неразорвавшийся БпЛА.

Всего в результате атаки 12 человек получили травмы различной степени тяжести, среди которых 2-летний мальчик, 12-летняя девочка, а также 16-летняя и 17-летняя девушки. Стоит отметить, что 5 человек доставили в больницу.

Отметим, что россияне постоянно атакуют Харьков и терроризируют мирное население. В частности, массированный удар России по городу ночью 7 июня разрушил гражданское предприятие, вызвал пожары и разрушения площадью 10 тысяч квадратных метров.

Спасатели в течение нескольких суток доставали людей из-под завалов. В результате удара есть пострадавшие и жертвы.