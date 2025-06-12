Окрім цього, щонайменше 12 людей постраждали. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Які наслідки атаки на Харків

За даними голови ОВА, у Шевченківському районі міста є влучання безпілотника в землю на території навчального закладу. Внаслідок російської атаки там спалахнула трава та сміття. Також пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку.

Окрім цього, через влучання БпЛА типу "Герань-2" в землю пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків. Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 квадратних метрів.

Натомість у Слобідському районі спалахнув магазин на площі 200 квадратних метрів. У Салтівському районі через влучання безпілотника біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі.

Окрім цього, через влучання дрона в дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі спалахнула пожежа. Тоді як на даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

Загалом внаслідок атаки 12 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, а також 16-річна та 17-річна дівчини.

Зазначимо, що росіяни постійно атакують Харків та тероризують мирне населення. Зокрема, масований удар Росії по місту вночі 7 червня зруйнував цивільне підприємство, спричинив пожежі та руйнування площею 10 тисяч квадратних метрів.

Рятувальники протягом кількох діб діставали людей з-під завалів. Внаслідок удару є постраждалі та жертви.