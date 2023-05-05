Российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский отметил, что в этом большая психологическая ошибка российских властей, совершивших провокацию – "атаку" беспилотника Кремля. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Продолжают в том же стиле

Он отметил, что это была типичная кремлевская провокация в типичной логике Владимира Путина и Николая Патрушева (секретарь Совбеза Росии – 24 Канал). Когда они пришли к власти, в 1995 году взорвали пять домов с жителями и обвинили в этом чеченцев. Более того, их схватили за руку, когда они хотели взорвать шестой дом в Рязани.

Тогда даже задержали "террористов". А на следующий день Патрушев сообщил, что это были не "террористы", это прошли учения. В таком же стиле они продолжают сейчас,

– уверен Пионтковский.

По его мнению, эта спровоцированная "атака" преследовала 2 цели, и обе они провалились: сплотить российское население, создать патриотический подъем и погнать мобилизованных более организованно на войну.

Андрей Пионтковский о том, кто спровоцировал "атаку" беспилотников на Кремль: смотрите видео

Война пришла на их территорию

Он подчеркнул, что взорвавшийся над Кремлем беспилотник воспринимается в контексте десятков других ударов по железнодорожным мостам, по нефтебазам. Эта "атака" только усиливает чувство раздражения даже среди так называемой патриотической, зомбированной части россиян беспомощностью российской военной машины.

Эта провокация сыграла против них – и внутри страны, и снаружи,

– подчеркнул публицист.

Андрей Пионтковский подчеркнул, что россияне теперь отдают себе отчет, что война не только перешла на их территорию, но и она проиграна.

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