Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський зазначив, що в цьому велика психологічна помилка російської влади, яка вчинила провокацію – "атаку" безпілотника Кремля. Про це він розповів 24 Каналу.

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Продовжують в тому ж стилі

Він зауважив, що це була типова кремлівська провокація в типовій логіці Владіміра Путіна та Ніколая Патрушева (секретар Радбезу Росії – 24 Канал). Коли вони прийшли до влади, то в 1995 році підірвали п'ять будинків з мешканцями і звинуватили в цьому чеченців. Більш того, їх схопили за руку, коли вони хотіли підірвати шостий будинок в Рязані.

Тоді навіть затримали "терористів". А на наступний день Патрушев повідомив, що це були не "терористи", це відбулися навчання. В такому ж стилі вони продовжують зараз,

– впевнений Піонтковський.

На його думку, ця спровокована "атака" переслідувала 2 цілі і обидві вони провалились: згуртувати російське населення, створити патріотичний підйом і погнати мобілізованих більш організовано на війну.

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Війна прийшла на їхню територію

Він наголосив, що безпілотник, який вибухнув над Кремлем, сприймається в контексті десятків інших ударів по залізничних мостах, по нафтобазах. Ця "атака" тільки підсилює відчуття роздратування навіть серед так званої патріотичної, зомбованої частини росіян безпомічністю російської воєнної машини.

Ця провокація зіграла проти них – і всередині країни, і зовні,

– підкреслив публіцист.

Андрій Піонтковський наголосив, що росіяни тепер усвідомлюють, що війна не тільки перейшла на їхню територію, але й вона програна.

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