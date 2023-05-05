Російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський зазначив, що в цьому велика психологічна помилка російської влади, яка вчинила провокацію – "атаку" безпілотника Кремля. Про це він розповів 24 Каналу.
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Продовжують в тому ж стилі
Він зауважив, що це була типова кремлівська провокація в типовій логіці Владіміра Путіна та Ніколая Патрушева (секретар Радбезу Росії – 24 Канал). Коли вони прийшли до влади, то в 1995 році підірвали п'ять будинків з мешканцями і звинуватили в цьому чеченців. Більш того, їх схопили за руку, коли вони хотіли підірвати шостий будинок в Рязані.
Тоді навіть затримали "терористів". А на наступний день Патрушев повідомив, що це були не "терористи", це відбулися навчання. В такому ж стилі вони продовжують зараз,
– впевнений Піонтковський.
На його думку, ця спровокована "атака" переслідувала 2 цілі і обидві вони провалились: згуртувати російське населення, створити патріотичний підйом і погнати мобілізованих більш організовано на війну.
Андрій Піонтковський про те, хто спровокував "атаку" безпілотників на Кремль: дивіться відео
Війна прийшла на їхню територію
Він наголосив, що безпілотник, який вибухнув над Кремлем, сприймається в контексті десятків інших ударів по залізничних мостах, по нафтобазах. Ця "атака" тільки підсилює відчуття роздратування навіть серед так званої патріотичної, зомбованої частини росіян безпомічністю російської воєнної машини.
Ця провокація зіграла проти них – і всередині країни, і зовні,
– підкреслив публіцист.
Андрій Піонтковський наголосив, що росіяни тепер усвідомлюють, що війна не тільки перейшла на їхню територію, але й вона програна.
Більше про "атаку" безпілотників на Кремль
- Вночі 3 травня над Кремлем вибухнув безпілотник. Проте відповідне відео було опубліковане лише вдень, через майже 12 годин після інциденту.
- Російська влада назвала "атаку" "замахом" на Владіміра Путіна і звинуватила в цьому Україну.
- В Офісі Президента України відкинули ці звинувачення. Тим часом росіяни знайшли нових "організаторів" – владу США. Водночас в американському Інституті вивчення війни припустили, що "атака" безпілотника на Кремль була вигідна саме російській владі.
- Не залишився в стороні такої події і заступник глава Радбезу Росії Дмітрій Медведєв. Він в притаманній йому агресивній манері закликав "знищити" Президента України.
- Володимир Зеленський, який перебував в Гаазі, підкреслив, що Україна не буде "спілкуватися з такими людьми ні про що". Водночас він порадив росіянам поміркувати над тим, як змінити політичний режим у своїй країні.