На сегодня существует не менее 10 различных версий, что это были за беспилотники, кто это мог сделать и зачем. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Украина опровергает свою причастность

По его словам, для рядовых россиян очевиден "украинский след" в этой истории. Впрочем, официально все должностные лица в Украине опровергают эту версию. Политически мы можем предположить, что это могут быть негосударственные организации или разъяренные украинцы, ненавидящие россиян.

"Я не верю в покушение на Путина. Я согласен с украинским президентом, что Путина нужно судить. Пока, мы имеем очень странный инцидент, имеющий много версий, среди которых, наиболее вероятна провокация российских спецслужб", – рассказал Фесенко.

Владимир Фесенко об инциденте в Кремле: смотреть видео

Кому это может быть выгодно

Политолог рассказал, что учитывая все обстоятельства, есть несколько факторов, которые вызывают подозрения в причастности Украины. Прежде известно, что вокруг Кремля усилена система ПВО – либо атаку совершили намеренно, либо система ПВО работает плохо.

Если это покушение на Путина, то он ночью не работает. Он вообще редко бывает в Кремле, за исключением официальных мероприятий. Больших повреждений не произошло, но картинка, безусловно, была красивой. Она, между прочим, отвлекает от реального террористического акта в Херсоне и Умани,

– отметил он.

Фесенко добавил, что это может быть провокация российских спецслужб с целью напугать Запад. Мол, не давайте Украине дальнобойное оружие, потому что она захочет эскалацию войны, перевести боевые действия на территорию России, атаковать Москву, Кремль и спровоцировать прямое военное столкновение Запада и России.

"Я сегодня читал конспирологическую теорию кремлевских аналитиков, что Великобритания склоняет Украину начать контрнаступление не на Юге или Востоке, а на Брянщину и дальше на Москву. И беспилотники являются предвестниками этого плана", – заметил Фесенко.

Подготовка к 9 мая

По его словам, если мы не увидим через несколько дней парада "победобесия" и громких празднований, то инцидент с беспилотником был поводом к их отмене. Это сделано для того, чтобы Путин там не появлялся, потому что у него паранойя. Он боится покончить с жизнью, как Анвар Садат, президент Египта, которого убили собственные военные во время парада.

"Это могла быть подготовка российских спецслужб к 9 мая. Последние несколько дней российские СМИ постоянно пугают тем, что Украина готовит теракты в России в этот день. Поэтому это может быть подготовкой. Кроме этого, это объясняет такой большой разрыв между временем, когда это произошло и, когда это опубликовали российские СМИ", – добавил Фесенко.

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