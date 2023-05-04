На сьогодні існує не менше 10 різних версій, що це були за безпілотники, хто це міг зробити та для чого. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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Україна спростовує свою причетність

За його словами, для пересічних росіян очевидним є "український слід" у цій історії. Втім, офіційно всі посадові особи в Україні спростовують цю версію. Політично ми можемо припустити, що це можуть бути недержавні організації, або розлючені українці, які ненавидять росіян.

"Я не вірю в замах на Путіна. Я згоден з українським президентом, що Путіна потрібно судити. Поки що, ми маємо дуже дивний інцидент, який має багато версій, серед яких, найбільш імовірною є провокація російських спецслужб", – розповів Фесенко.

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Кому це може бути вигідно

Політолог розповів, що беручи до уваги всі обставини, є кілька факторів, які викликають підозри щодо причетності України. Найперше, відомо, що навколо Кремля посилена система ППО – або атаку вчинили навмисно, або система ППО працює погано.

Якщо це замах на Путіна, то він вночі не працює. Він взагалі рідко буває в Кремлі, за винятком офіційних заходів. Великих пошкоджень не сталось, але картинка, безумовно, була красивою. Вона, між іншим, відвертає увагу від реального терористичного акту в Херсоні та Умані,

– зазначив він.

Фесенко додав, що це може бути провокація російських спецслужб, з метою налякати Захід. Мовляв, не давайте Україні далекобійну зброю, бо вона захоче ескалацію війни, перевести бойові дії на територію Росії, атакувати Москву, Кремль та спровокувати пряме військове зіткнення Заходу та Росії.

"Я сьогодні читав конспірологічну теорію кремлівських аналітиків, що Велика Британія схиляє Україну розпочати контрнаступ не на Півдні чи Сході, а на Брянщину і далі на Москву. І безпілотники є передвісниками цього плану", – зауважив Фесенко.

Підготовка до 9 травня

За його словами, якщо ми не побачимо через декілька днів параду "побєдобєсія" та гучних святкувань, то інцидент з безпілотником був приводом до їхнього скасування. Це зроблено для того, щоб Путін там не з’являвся, бо у нього параноя. Він боїться закінчити життя, як Анвар Садат, президент Єгипту, якого вибили власні військові під час параду.

"Це могла бути підготовка російських спецслужб до 9 травня. Останні кілька днів російські ЗМІ постійно лякають тим, що Україна готує теракти в Росії у цей день. Тому, це може бути підготовкою. Крім цього, це пояснює такий великий розрив між часом, коли це сталось і, коли це опублікували російські ЗМІ", – додав Фесенко.

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