В то же время, вероятно, беспилотники запускали с территории России или даже из Москвы. Как отметил 24 Каналу политтехнолог Борис Тизенгаузен, это может свидетельствовать, что к ударам причастны местные партизаны.

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По пустому Кремлю нет смысла запускать дрон

Он не считает, что операцию спланировали и провели украинские спецслужбы. В ГУР МО Украины и СБУ работают настоящие профессионалы, которые не запускали бы дроны по пустому Кремлю.

"Если бы наши спецслужбы действительно взялись за это, то точно знали бы, где будет находиться Путин. По пустому Кремлю запускать беспилотник нет смысла. Те, кто знает, как выглядят административные здания, прекрасно понимают, что небольшие беспилотники не нанесут значительного вреда. Тем более это резиденция Путина, панически боящегося покушения на убийство", – заявил Тизенгаузен.

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По его словам, есть два варианта. Первый – это провокация со стороны самих россиян, чтобы "развязать" руки для ударов по "другим" объектам.

Хотя, с другой стороны, они одинаково бомбят все здания без исключения: многоэтажки, супермаркеты, больницы. Поэтому, чем они еще нас могут испугать, я не знаю,

– отметил он.

Другой вариант – это определенные силы внутри России: партизаны или лица, не желающие, чтобы Путин оставался у власти. Тизенгаузен считает, что подобная операция вполне в стиле самих россиян.

Что известно об "атаке дронами" на Кремль