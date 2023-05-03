Водночас, імовірно, безпілотники запускали з території Росії, чи навіть з Москви. Як зазначив 24 Каналу політтехнолог Борис Тизенгаузен, це може свідчити, що до ударів причетні місцеві партизани.

Дивіться також Вибухи та пожежі в Росії почастішали: що відбувається у країні-агресорці останніми днями

По пустому Кремлю немає сенсу запускати дрон

Він не вважає, що цю операцію спланували та провели українські спецслужби. У ГУР МО України та СБУ працюють справжні професіонали, які б не запускали дрони по пустому Кремлю.

"Якби наші спецслужби дійсно взялись за це, то точно б знали, де знаходитиметься Путін. По пустому Кремлю запускати безпілотник немає сенсу. Ті, хто знає, як виглядають адміністративні будівлі, прекрасно розуміють, що невеликі безпілотники не завдадуть значної шкоди. Тим паче це резиденція Путіна, який панічно боїться замаху на вбивство", – заявив Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про "бавовну" в Москві: дивитись відео

За його словами, є два варіанти. Перший – це провокація збоку самих росіян, щоб "розв’язати" руки для ударів по "іншим" об’єктам.

Хоча, з іншого боку вони однаково бомблять усі будівлі без виключення: багатоповерхівки, супермаркети, лікарні. Тому, чим вони ще нас можуть налякати, я не знаю,

– зазначив він.

Інший варіант – це певні сили всередині Росії: партизани, або особи, які не бажають, щоб Путін залишався при владі. Тизенгаузен вважає, що така операція цілком у стилі самих росіян.

Що відомо про "атаку дронами" на Кремль