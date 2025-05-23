Россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками: есть пострадавший

Утром в пятницу, 23 мая, российские войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. К сожалению, в результате вражеского удара есть пострадавший.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Читайте также Россия атакует Украину "Шахедами": для каких регионов есть угроза

Какие последствия атаки БпЛА в Одесской области

Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одесский район ударными беспилотниками.

В результате атаки в пригороде Одессы был поврежден частный дом, там также пострадал человек. В ОВА отметили, что медики оказали ему всю необходимую помощь.

Сейчас над ликвидацией последствий вражеской атаки работают все соответствующие службы.

Важно! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Напомним, ночью 23 мая российская армия также атаковала беспилотниками Черновицкую область. Впоследствии стало известно, что в регионе была обстреляна железная дорога – жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет.

К тому же под атакой БпЛА была Полтавская область. В ОВА сообщили, что в результате вражеского удара пострадало предприятие, также были повреждены линии электропередач, часть потребителей остаются без света.