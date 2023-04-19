Враг "Шахидами" ударил по Одесской области, есть попадание в объект инфраструктуры

В Одесской РВА сообщили о ночной атаке беспилотниками по региону. Большинство воздушных целей врага удалось сбить силам ПВО. Однако, к сожалению, есть и попадание по объекту общественной инфраструктуры.

Информации о жертвах или пострадавших пока нет. Но на месте попадания возник пожар. Туда уже отправились спасатели.

Смотрите также Россияне атаковали дронами 2 области: силы ПВО сбили все БПЛА оккупантов

Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА типа "Шахид-136" по Одесской области. Благодаря удачной работе наших сил обороны, большинство БпЛА врага уничтожено, но, к сожалению, есть попадание по объекту общественной инфраструктуры,

– говорится в официальном сообщении власти.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте принимаются меры по локализации пожара, задействованы подразделения ГСЧС и другие структуры.

"Прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", – добавил начальник Одесского РВА Юрий Крук.

Подметим, что жителей города просили не распространять фото и видеоматериалы, демонстрирующие работу ПВО и места возможных попаданий враждебных БпЛА. Но на российских пропагандистских телеграмм-каналах все же появились видео, на которых виден пожар в регионе и зарево от него.

Что известно о ночной атаке беспилотниками по Одесской области

Сигнал тревоги в Одесской области прозвучал около 2 часов ночи 19 апреля. Мониторинговые группы начали сообщать о пусках фальш-целей и беспилотников с Юга.

Сразу после сигнала тревоги в городе раздалась серия мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Через некоторое время стало известно о ликвидации нескольких беспилотников. По информации местных СМИ, речь шла именно о "Шахидах". Также было громко в Черноморске.

В течение часа в Одесской области с определенными интервалами звучали звуки взрывов. Около 3 ночи наконец-то прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

До этого, вечером 18 апреля, Россия терроризировала своими дронами-камикадзе 2 украинских региона. Впрочем, силам ПВО удалось ликвидировать все враждебные цели, а именно – 6 "Шахидов" и 1 "Орлан".