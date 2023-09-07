Ночью российский "Шахед" попал по жилому кварталу в Сумах
7 сентября 2023, 14:57Читати новину українською
Источник:Сумская ОВА
Россияне атаковали жилой квартал в Сумах. В частности, один из беспилотников повредил многоэтажку.
Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в Украине. Ночью 7 сентября оккупанты попали "Шахедом" по жилому кварталу.
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Обошлось без жертв
Ночью 7 сентября россияне атаковали Сумскую область беспилотниками. В результате воздушного “нападения” на областной центр повреждены один частный дом, два магазина и многоэтажка. В доме разрушены 20 квартир.
Оккупанты намеренно атаковали жилой квартал / Фото Суспільне
К счастью, обошлось без жертв. Благодаря силам ПВО удалось уничтожить еще один вражеский дрон.
Воздушные атаки на Украину за 7 сентября: что известно
- В ночь на 7 сентября российские военные запустили по Украине дроны-камикадзе. Атакам подверглись Одесская и Сумская области. В Воздушных силах сообщили, что им удалось уничтожить 25 "Шахедов" из 33 запущенных россиянами.
- По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг за пять последних дней в четвертый раз бьет по Измаильскому району. В результате атаки два человека получили ранения. Они – водители грузовиков. Повреждены элеватор и административные помещения. Кроме того, взрывной волной повреждено ряд частных домовладений.