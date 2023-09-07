Ночью российский "Шахед" попал по жилому кварталу в Сумах

7 сентября 2023, 14:57
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Источник:

Сумская ОВА

Россияне атаковали жилой квартал в Сумах. В частности, один из беспилотников повредил многоэтажку.

Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру в Украине. Ночью 7 сентября оккупанты попали "Шахедом" по жилому кварталу.

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Обошлось без жертв

Ночью 7 сентября россияне атаковали Сумскую область беспилотниками. В результате воздушного “нападения” на областной центр повреждены один частный дом, два магазина и многоэтажка. В доме разрушены 20 квартир.

Оккупанты намеренно атаковали жилой квартал / Фото Суспільне

К счастью, обошлось без жертв. Благодаря силам ПВО удалось уничтожить еще один вражеский дрон.

20 квартир разрушены / Фото Суспільне

Воздушные атаки на Украину за 7 сентября: что известно

  • В ночь на 7 сентября российские военные запустили по Украине дроны-камикадзе. Атакам подверглись Одесская и Сумская области. В Воздушных силах сообщили, что им удалось уничтожить 25 "Шахедов" из 33 запущенных россиянами.
  • По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг за пять последних дней в четвертый раз бьет по Измаильскому району. В результате атаки два человека получили ранения. Они – водители грузовиков. Повреждены элеватор и административные помещения. Кроме того, взрывной волной повреждено ряд частных домовладений.

Автор: Анастасія Колеснікова