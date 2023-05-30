Это очень приятно видеть, – в Воздушных силах прокомментировали атаку беспилотников в Москве

Российские СМИ сообщают, что ночью на 30 мая Москву атаковали 2 беспилотника. Есть информация даже о том, что они попали в жилой дом.

Россияне сами себя довели до такого состояния. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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В России неспокойно

Юрий Игнат подчеркнул, что подобные ситуации, которые случаются в России, безусловно, радуют украинцев. Особое удовольствие – наблюдать за тем, как течет желчь из ушей российской пропагандистки Ольги Скабеевой.

Приятно видеть, как уже некоторые россияне реагируют на происходящее и что война их все-таки коснется: могут в армию забрать и в пакете привезти,

– добавил он.

Также не может не радовать и создание национально-освободительных легионов по типу РДК, осуществлявшего недавно "освобождение" Белгородщины. Впрочем, такая волна недовольства начинает распространяться не только в России, но и в Чечне.

Юрий Игнат выразил надежду, что эти настроения придут и к белорусам, которые все же захотят получить свободу.

"Этот процесс неизбежен!" – убежден он.

Тем более что Россия делала все для того, чтобы эти процессы происходили даже за ее пределами.

Будет ли месть от России

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что события в Москве могут кого-то в Кремле разозлить, впрочем, вероятно, некоторые наконец-то поймут свою никчемность.

Агония кремлевского режима уже не знает, как справиться с этим, потому что нет очевидных успехов,

– подчеркнул он.

Впрочем, бояться, что месть от России будет неизбежна не стоит. За все это время россияне уже показали все, на что они способны.

Атака Москвы беспилотниками: главное