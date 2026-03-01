Укр Рус
1 марта, 09:38
Летело более 120 БпЛА с нескольких направлений: сколько дронов удалось сбить силам ПВО

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В ночь на 1 марта российские войска атаковали Украину 123 ударными беспилотниками с разных направлений, из которых 110 удалось обезвредить силам ПВО.
  • В результате атаки зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях и падение сбитых обломков на 4 локациях.

В ночь на 1 марта российские войска в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить 110 вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Для атаки враг применил 123 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Гвардейское.

Около 70 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотников других типов на севере, юге и востоке страны, 
– сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате ночной атаки зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Какие регионы были под ударом?

  • Утром 1 марта российские войска атаковали Харьков. В Шевченковском районе города вражеский дрон ударил по общежитию. На месте удара вспыхнул пожар, сейчас проводится эвакуация людей.
     

  • Этим утром под ударом также был Салтовский район Харькова. По словам местных властей, прилет БпЛА произошел в парке, есть повреждения, также в окрестных домах кое-где выбиты окна.
     

  • Ночью громко также было в Одессе. По данным главы Одесской МВА Сергея Лысака, обошлось без разрушений и пострадавших.