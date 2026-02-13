Россия нанесла массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре: вспыхнул пожар
- В ночь на 13 декабря Россия нанесла массированные удары по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины, в результате чего погиб один человек и шесть ранены.
- Повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрением, транспортные средства, сейчас продолжается ликвидация последствий атаки.
В ночь на 13 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. Под массированным вражеским ударом оказалась портовая и железнодорожная инфраструктура.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Какие последствия ночной атаки?
Этой ночью в Одесской области враг ударил беспилотниками по одному из портов.
К сожалению, в результате атаки погиб человек. Также сообщается о шести пострадавших, среди них трое – в тяжелом состоянии, всем уже оказали медицинскую помощь.
Повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрением и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны. Возник пожар,
– написал Алексей Кулеба.
По его словам, сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, все профильные экстренные службы работают на месте.
В течение суток российская оккупационная армия наносила удары дронами по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. К счастью, обошлось без пострадавших, а повреждения на движение не повлияли.
Ночью враг снова бил по Украине / Фото: ГСЧС
Кулеба подчеркнул, что Россия целенаправленно и системно атакует логистическую инфраструктуру Украины – объекты, которые обеспечивают сообщение между регионами, экспорт, работу бизнеса, снабжение и жизнеспособность прифронтовых общин.
Россия не впервые бьет по портам
Российские войска 28 января также атаковали портовую инфраструктуру Украины. Тогда в результате удара было зафиксировано повреждение объектов производственной и железнодорожной инфраструктуры. На месте также возник пожар, который оперативно ликвидировали силы предприятия.
Алексей Кулеба уточнил, что речь идет о разрушенных логистические элементы, повреждены ангары, локомотив и производственные здания.
К счастью, пострадавших в результате обстрела не было, а порт работает в штатном режиме.