Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Какие последствия ночной атаки?

Этой ночью в Одесской области враг ударил беспилотниками по одному из портов.

К сожалению, в результате атаки погиб человек. Также сообщается о шести пострадавших, среди них трое – в тяжелом состоянии, всем уже оказали медицинскую помощь.

Повреждена инфраструктура предприятия, склады с удобрением и транспортные средства, в частности, грузовые вагоны. Возник пожар,

– написал Алексей Кулеба.

По его словам, сейчас продолжается ликвидация последствий атаки, все профильные экстренные службы работают на месте.

В течение суток российская оккупационная армия наносила удары дронами по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровщины. К счастью, обошлось без пострадавших, а повреждения на движение не повлияли.

Ночью враг снова бил по Украине / Фото: ГСЧС

Кулеба подчеркнул, что Россия целенаправленно и системно атакует логистическую инфраструктуру Украины – объекты, которые обеспечивают сообщение между регионами, экспорт, работу бизнеса, снабжение и жизнеспособность прифронтовых общин.

