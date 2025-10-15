Укр Рус
15 октября, 01:50
Ударные БпЛА врага атакуют Украину: где сейчас наибольшая угроза

Олесь Друкач

Воздушные силы информируют о новых группах ударных дронов врага в небе Украины. Тревогу объявили в ряде регионов.

Куда движутся БпЛА и какие еще есть угрозы? 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Куда летят вражеские БпЛА и другие воздушные цели?

 

Где опасность: смотрите карту воздушных тревог

 

02:01, 15 октября

Днепропетровщина – БпЛА на Магдалиновку.

Харьковская область – БпЛА мимо Рогань и Шевченково.

Чернигов – БПЛА над городом.

01:32, 15 октября

Харьковщина – группы БпЛА в сторону Чугуева.

01:27, 15 октября

Скоростная цель через Сумскую область.

01:05, 15 октября

Каменское под массированной атакой ударных БпЛА.

00:49, 15 октября

Группы ударных БпЛА на Каменское, Днепр.

00:34, 15 октября

БпЛА на Запорожье.

00:17, 15 октября

Ударные БпЛА мимо Никополя северо-восточным курсом.

00:08, 15 октября

Новые группы БпЛА – на Павлоград.