Россия продолжает террор украинских регионов. В результате атаки на микроавтобус 23 августа на Днепропетровщине погиб мужчина

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Смотрите также Россия глушит интернет из-за атак дронов: будет ли бунт в Крыму после массовых блэкаутов

Какие последствия удара по Днепропетровщине?

По словам Лысака, российский дрон попал в микроавтобус, двигавшийся по трассе на Синельниковщине.

Погиб 59-летний мужчина. Еще пять человек пострадали,

– указал председатель ОВА.

Кроме того, по уточненной информации, из-за утреннего удара КАБами по Маломихайловской громаде пострадали два человека. Среди них 10-летний ребенок.

В результате атаки дронами пострадала и Херсонщина. Около 11:30 российские военные атаковали с дрона ребенка в Новорайске, сообщил председатель ОВА Прокудин.

В результате сброса взрывчатки с БпЛА 15-летний парень получил взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочное ранение бедра,

– отметил он.

Сейчас пострадавший в больнице, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Что известно об атаке БпЛА 23 августа?