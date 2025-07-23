Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Что известно об атаках на объекты Укрзализныци?

В компании сообщили, что этой ночью их энергетическая инфраструктура подверглась целенаправленной атаке вражеских ударных дронов.

Повреждения получили объекты в Сумской и Полтавской областях. Сейчас энергоснабжение уже восстановлено на большинстве участков, на отдельных - продолжаются ремонтные работы,

– указали в Укрзализныце.

Компания поблагодарила коллег-железнодорожников за оперативное реагирование и быстрое восстановление. Там отметили, что, к счастью, в результате атаки никто не пострадал. Движение поездов осуществляется по графику.

Заметим, в ночь на 23 июля "Сумыоблэнерго" сообщали о перебоях со светом после ударов врага по критической инфраструктуре в городе и области. Все объекты водоканала были обесточены и переведены на аварийно-резервное питание. Для части потребителей электроэнергии ввели ограничения.