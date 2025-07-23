Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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Що відомо про атаки на об'єкти Укрзалізниці?
У компанії повідомили, що цієї ночі їх енергетична інфраструктура зазнала цілеспрямованої атаки ворожих ударних дронів.
Пошкоджень зазнали об'єкти у Сумській та Полтавській областях. Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих — тривають ремонтні роботи,
– вказали в Укрзалізниці.
Компанія подякувала колегам-залізничникам за оперативне реагування та швидке відновлення. Там зазначили, що, на щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Рух поїздів здійснюється за графіком.
Зауважимо, у ніч проти 23 липня "Сумиобленерго" повідомляли про перебої зі світлом після ударів ворога по критичній інфраструктурі у місті та області. Всі об'єкти водоканалу були знеструмлені та переведені на аварійно-резервне живлення. Для частини споживачів електроенергії ввели обмеження.