В Черкасской области уничтожили 16 БпЛА: в ОВА рассказали о последствиях атаки

Россия не прекращает ежедневный террор Украины. В ночь на 25 марта вражеские "Шахеды" в том числе атаковали Черкасскую область.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Черкасской ОГА Игоря Табурца.

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Что известно о последствиях атаки на Черкасскую область

Игорь Табурец отметил, что сутки в Черкасской области начались с затяжных тревог. По вражеским целям работали силы и средства ПВО, наши мобильные огневые группы.

Всего в черкасском небе уничтожено 16 российских БпЛА. Обращений в экстренные службы относительно травмированных не было,

– отметил Табурец.

Однако глава ОВА заметил, что, по предварительной информации, на Золотоношщине обломками дрона повреждены окна и крыши в двух жилых домах и нескольких хозяйственных постройках, а также автомобиль. Обследование территории продолжается.

Заметим, всего этой ночью враг атаковал Украину 103 БПЛА. Подтверждено сбитие 41 ударного дрона, еще 40 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны, без негативных последствий.