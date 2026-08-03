"24 Канал" со ссылкой на Военно-воздушные силы ВСУ сообщает о передвижении российских воздушных целей в небе над Украиной. Если в вашем регионе объявлена тревога – оставайтесь в безопасном месте.

Где существует угроза БПЛА?

В каких регионах объявлена воздушная тревога: смотрите карту

22:22, 3 августа

Реактивный БПЛА в районе Каменского, курс – северный.

22:21, 3 августа

БПЛА над Николаевом с запада.

22:20, 3 августа

БПЛА на юге Сумской области, направляется в сторону Полтавской области.

20:43, 3 августа

БПЛА над Днепром с юга.

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