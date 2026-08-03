24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі над Україною. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте у безпечному місці.

Де існує загроза БпЛА?

У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту

22:22, 3 серпня

Реактивний БпЛА в районі Кам'янського курс північний.

22:21, 3 серпня

БпЛА на Миколаїв із заходу.

22:20, 3 серпня

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

20:43, 3 серпня

БпЛА на Дніпро з південного напрямку.