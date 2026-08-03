24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі над Україною. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте у безпечному місці.
Де існує загроза БпЛА?
У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту
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Реактивний БпЛА в районі Кам'янського курс північний. БпЛА на Миколаїв із заходу. БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину. БпЛА на Дніпро з південного напрямку.22:22, 3 серпня22:21, 3 серпня22:20, 3 серпня20:43, 3 серпня
Реактивний БпЛА в районі Кам'янського курс північний.
БпЛА на Миколаїв із заходу.
БпЛА на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.
БпЛА на Дніпро з південного напрямку.