24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ розповідає про рух російських повітряних цілей у небі над Україною. Якщо у вашому регіоні оголошена тривога – перебувайте у безпечному місці.

Де існує загроза БпЛА?

У яких регіонах оголошена повітряна тривога: дивіться карту