Россия вновь терроризирует Украину "Шахедами": в Киеве объявили тревогу
В ночь на 4 октября российские военные запустили по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.
Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.
Куда сейчас летят "Шахеды"?
Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие!
Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте
КАБы на Харьковскую область. Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича. Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока.
КАБы на Харьковскую область.
Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока.