Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия вновь терроризирует Украину "Шахедами": где сейчас существует угроза
3 октября, 20:07
2
Обновлено - 20:21, 3 октября

Россия вновь терроризирует Украину "Шахедами": в Киеве объявили тревогу

Даниил Жоров

В ночь на 4 октября российские военные запустили по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

Куда сейчас летят "Шахеды"?

Если в вашем регионе звучит воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие!

Где сейчас звучит тревога: смотрите на карте

 

 

 

 

20:21, 03 октября

20:14, 03 октября

КАБы на Харьковскую область.

19:52, 03 октября

Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.

18:55, 03 октября

Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кременчуга с востока.