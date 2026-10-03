Россия вновь терроризирует Украину "Шахедами": в Киеве объявили тревогу

В ночь на 4 октября российские военные запустили по Украине ударные беспилотники. В некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы отслеживают движение воздушных целей. 24 Канал собрал всю самую важную информацию.

Куда сейчас летят "Шахеды"?

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