Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.

Куда летят российские БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

21:33, 29 сентября

21:28, 29 сентября

УАБы в Днепропетровскую область.

21:28, 29 сентября

Житомир, реактивный БПЛА над городом!

21:22, 29 сентября

Кременчуг, реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

21:20, 29 сентября

Лукьяновка

21:19, 29 сентября

Оболонь

21:14, 29 сентября

Киев: несколько реактивных БПЛА на юге и севере города в направлении центра. Оставайтесь в укрытиях!

21:11, 29 сентября

Троещина

21:08, 29 сентября

Киев, реактивный БПЛА над городом (Печерск)

21:03, 29 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева.

21:00, 29 сентября

Реактивные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.