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УАБы в Днепропетровскую область. Житомир, реактивный БПЛА над городом! Кременчуг, реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях! Лукьяновка Оболонь Киев: несколько реактивных БПЛА на юге и севере города в направлении центра. Оставайтесь в укрытиях! Троещина Киев, реактивный БПЛА над городом (Печерск) Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева. Реактивные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.
УАБы в Днепропетровскую область.
Житомир, реактивный БПЛА над городом!
Кременчуг, реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
Лукьяновка
Оболонь
Киев: несколько реактивных БПЛА на юге и севере города в направлении центра. Оставайтесь в укрытиях!
Троещина
Киев, реактивный БПЛА над городом (Печерск)
Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева.
Реактивные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.