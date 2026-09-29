Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Куди летять російські БпЛА?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

21:33, 29 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область

21:28, 29 вересня

КАБи на Дніпропетровщину.

21:28, 29 вересня

Житомир, реактивний БпЛА над містом!

21:22, 29 вересня

Кременчук, реактивний БпЛА над містом! Перебувайте в укриттях!

21:20, 29 вересня

Лук'янівка

21:19, 29 вересня

Оболонь

21:14, 29 вересня

Київ, декілька реактивних БпЛА на півдні та півночі міста в напрямку центра. Перебувайте в укриттях!

21:11, 29 вересня

Троєщина

21:08, 29 вересня

Київ, реактивний БпЛА над містом (Печерськ)

21:03, 29 вересня

Київщина: реактивний БпЛА повз Українку курсом на Київ.

21:00, 29 вересня

Реактивні БпЛА через зону відчуження Чорнобильської АЕС курсом на Житомирщину.