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24 Канал Новости Украины Россия продолжает терроризировать Украину: где существует угроза со стороны БПЛА
29 сентября, 21:34
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Россия продолжает терроризировать Украину: где существует угроза со стороны БПЛА

София Рожик

Армия страны-террористки в ночь на 30 сентября продолжает проводить атаки против Украины. Военно-воздушные силы предупреждают о опасности в ряде областей.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.

Куда летят российские БПЛА?

 

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

 

22:09, 29 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Белой Церкви с востока.

22:05, 29 сентября

Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя.

22:02, 29 сентября

Черкасская область: реактивный БПЛА, направляющийся к Звенигородке с востока.

22:00, 29 сентября

УАБы в Харьковскую область.

21:55, 29 сентября

Реактивный БПЛА пролетел через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.

21:54, 29 сентября

УАБы в Запорожскую область.

21:53, 29 сентября

Полтавская область: группа БПЛА в направлении Глобиного.

21:49, 29 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Яготина.

21:44, 29 сентября

Группа БПЛА пролетела мимо Ромни (Сумская область) в направлении Черниговской области.

21:36, 29 сентября

БПЛА на Харьков с севера.

21:33, 29 сентября

Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожской области

21:28, 29 сентября

УАБы в Днепропетровскую область.

21:28, 29 сентября

Житомир, реактивный БПЛА над городом!

21:22, 29 сентября

Кременчуг, реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!

21:20, 29 сентября

Лукьяновка

21:19, 29 сентября

Оболонь

21:14, 29 сентября

Киев: несколько реактивных БПЛА на юге и севере города в направлении центра. Оставайтесь в укрытиях!

21:11, 29 сентября

Троещина

21:08, 29 сентября

Киев, реактивный БПЛА над городом (Печерск)

21:03, 29 сентября

Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева.

21:00, 29 сентября

Реактивные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.