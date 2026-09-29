Россия продолжает терроризировать Украину: где существует угроза со стороны БПЛА

Армия страны-террористки в ночь на 30 сентября продолжает проводить атаки против Украины. Военно-воздушные силы предупреждают о опасности в ряде областей.

Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.

Куда летят российские БПЛА?

В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте