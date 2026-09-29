Россия продолжает терроризировать Украину: где существует угроза со стороны БПЛА
Армия страны-террористки в ночь на 30 сентября продолжает проводить атаки против Украины. Военно-воздушные силы предупреждают о опасности в ряде областей.
Если в вашем регионе прозвучала воздушная тревога, немедленно направляйтесь в укрытие. 24 Канал следит за тем, куда летят российские цели.
Куда летят российские БПЛА?
В каких областях объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Белой Церкви с востока. Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя. Черкасская область: реактивный БПЛА, направляющийся к Звенигородке с востока. УАБы в Харьковскую область. Реактивный БПЛА пролетел через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область. УАБы в Запорожскую область. Полтавская область: группа БПЛА в направлении Глобиного. Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Яготина. Группа БПЛА пролетела мимо Ромни (Сумская область) в направлении Черниговской области. БПЛА на Харьков с севера. Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожской области УАБы в Днепропетровскую область. Житомир, реактивный БПЛА над городом! Кременчуг, реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях! Лукьяновка Оболонь Киев: несколько реактивных БПЛА на юге и севере города в направлении центра. Оставайтесь в укрытиях! Троещина Киев, реактивный БПЛА над городом (Печерск) Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева. Реактивные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.
Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Белой Церкви с востока.
Житомирская область: реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Коростя.
Черкасская область: реактивный БПЛА, направляющийся к Звенигородке с востока.
УАБы в Харьковскую область.
Реактивный БПЛА пролетел через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.
УАБы в Запорожскую область.
Полтавская область: группа БПЛА в направлении Глобиного.
Киевская область: реактивный БПЛА в направлении Яготина.
Группа БПЛА пролетела мимо Ромни (Сумская область) в направлении Черниговской области.
БПЛА на Харьков с севера.
Запуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией в направлении Запорожской области
УАБы в Днепропетровскую область.
Житомир, реактивный БПЛА над городом!
Кременчуг, реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
Лукьяновка
Оболонь
Киев: несколько реактивных БПЛА на юге и севере города в направлении центра. Оставайтесь в укрытиях!
Троещина
Киев, реактивный БПЛА над городом (Печерск)
Киевская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Украинки в направлении Киева.
Реактивные БПЛА пролетают через зону отчуждения Чернобыльской АЭС курсом на Житомирскую область.