БпЛА атаковали Хмельницкую область, работала ПВО
- Вечером 12 февраля российская армия атаковала Хмельницкую область ударными беспилотниками.
- Были взрывы, работали силы ПВО, есть сбитые цели и падение обломков.
Ударные дроны врага добрались до Хмельницкой области поздно вечером 12 февраля. В регионе работали силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА. Рассказываем, какая есть информация на данный момент.
Хронология атаки
Атака дронов была на Хмельнитчину 12 февраля: что известно?
Воздушная тревога в Хмельницкой области в нескольких районах, в частности Хмельницком и Шепетовском, продолжалась примерно с одиннадцати вечера 12 февраля до 23:36. В это время российская армия атаковала регион ударными беспилотниками, раздавались взрывы.
Через несколько минут после полуночи Сергей Тюрин, начальник областной военной администрации, проинформировал, что в области работали силы ПВО. Также известно, что есть сбитые вражеские цели.
Места падения обломков устанавливают, предварительно – без последствий,
– сообщил Тюрин.
На момент публикации атака БпЛА на Украину продолжалась. Дроны фиксировали, в частности, в Киевской области и в Житомирской области.
Где еще раздавались взрывы во время текущей атаки врага?
- Вечером 12 февраля Россия нанесла удар по гражданской инфраструктуре Одессы, применив БпЛА.
- Повреждена многоэтажка и объект инфраструктуры, есть перебои с теплом, светом и водой.