Повреждены частные дома. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Хмельницкой областной военной администрации Сергея Тюрина.

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Что известно о последствиях атаки?

Ночью во время воздушной тревоги вражеские беспилотники нарушили воздушное пространство Хмельницкой области. Силы и средства ПВО ВСУ уничтожили 5 БпЛА.

По информации Тюрина, в Каменец-Подольском районе частично повреждены перекрытия, фасады и окна в 20 частных домах.

Степень повреждения устанавливается. Погибших и травмированных нет,

– написал он.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Напомним, всего ночью противник запустил на Украину 450 средств воздушного нападения, в частности 426 ударных БпЛА и беспилотников-имитаторов различных типов. По состоянию на 09:30 защитники неба обезвредили 200 "Шахедов".