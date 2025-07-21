Пошкоджено приватні будинки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

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Що відомо про наслідки атаки?

Уночі під час повітряної тривоги ворожі безпілотники порушили повітряний простір Хмельниччини. Сили та засоби ППО ЗСУ знищили 5 БпЛА.

За інформацією Тюріна, у Кам'янець-Подільському районі частково пошкоджено перекриття, фасади та вікна у 20 приватних будинках.

Ступінь пошкодження встановлюють. Загиблих і травмованих немає,

– написав він.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, загалом уночі противник запустив на Україну 450 засобів повітряного нападу, зокрема 426 ударних БпЛА і безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 09:30 оборонці неба знешкодили 200 "Шахедів".