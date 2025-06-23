На Киевщине из-за атаки БпЛА возникли пожары в домах в нескольких районах
- В результате атаки БпЛА на Киевщине повреждены и разрушены дома в разных районах, в частности в Белоцерковском и Бучанском.
- Атака сопровождалась многочисленными взрывами, эпицентром которых стал Киев, там продолжается оценка последствий.
БпЛА атаковали Киевскую область ночью 23 июня. Обломки сбитых нанесли ущерб в разных районах.
ОВА сообщила о разрушениях и пожарах. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Атака на Киевскую область 23 июня: какие последствия
Воздушная тревога в Киевской области продолжалась с 22:52 22 июня, ночью же в регион массированно залетели ударные БпЛА врага. Жители слышали много взрывов, эпицентром удара стал Киев.
Но пострадали и районы области. По информации Киевской ОГА:
- В Белоцерковском районе обломки сбитых целей вызвали пожар в трех частных домах.
- Еще один дом и отель повреждены.
- Также частные дома и автомобили повреждены в Бучанском районе.
На момент публикации атака продолжалась. Последствия ударов врага уже известны и в Киеве.
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