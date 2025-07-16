Атака "Шахедами" на Киевщине: только дронами-перехватчиками уничтожено 15 целей

В ночь на 16 июля российские беспилотники атаковали ряд регионов Украины. Под ударом вражеских "Шахедов" на этот раз оказалась и Киевщина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника.

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В Киевской области работали силы ПВО

Этой ночью на Киевщине работали силы ПВО, также есть уничтоженные вражеские беспилотники.

Только дронами перехватчиками уничтожено полтора десятка вражеских целей. Спасибо нашим защитникам из "Чистого неба" за отличную работу,

– написал Николай Калашник.

В результате атаки пострадавших среди населения, к счастью, нет, попаданий или падения обломков на территории населенных пунктов также не зафиксировано.

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Напомним, в ночь на 16 июля противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М, а также 400-ми ударными БпЛА типа "Шахед" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силы ПВО уничтожали дроны на Севере, Юге, Востоке и в центре страны.