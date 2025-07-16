Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Київської ОВА Миколу Калашника.

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У Київській області працювали сили ППО

Цієї ночі на Київщині працювали сили ППО, також є знищені ворожі безпілотники.

Лише дронами перехоплювачами знищено півтора десятка ворожих цілей. Дякую нашим захисникам з "Чистого неба" за відмінну роботу,

– написав Микола Калашник.

Унаслідок атаки постраждалих серед населення, на щастя, немає, влучань або падіння уламків на території населених пунктів також не зафіксовано.

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Нагадаємо, в ніч проти 16 липня противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М, а також 400-ми ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищували дрони на Півночі, Півдні, Сході та в центрі країни.