Ночная атака дронов на Киевскую область: в 4 районах вспыхнули масштабные пожары

Российские войска нанесли удар беспилотниками по Киевской области, что привело к разрушениям и пожарам в 4 районах. В результате атаки в Бориспольском районе один человек получил ранения.

О последствиях обстрела сообщили в ГСЧС и Киевской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Обстрел Киевской области в ночь с 20 на 21 сентября: что известно о последствиях?

Вечером 20 сентября российские войска обстреляли Киевскую область ударными дронами различных типов. Прогремела серия взрывов. Впоследствии власти сообщили, что эта атака имела последствия.

В Фастовском районе удар вызвал пожар на территории промышленной зоны, там загорелось одно из производств.

В Бучанском районе в результате попадания загорелось здание станции технического обслуживания.

В Обуховском районе огонь охватил частный жилой дом.

В Бориспольском районе из-за попадания БПЛА загорелись складское здание и травяной настил вокруг него. Пожарным удалось быстро ликвидировать возгорание сухой травы, однако тушение складского помещения продолжается и ночью 21 сентября. Ликвидация пожара затруднена из-за постоянных воздушных тревог и риска повторных ударов.

В этом же районе пострадал один человек. Погибших нигде, к счастью, нет.

Последствия очередного обстрела Киевской области / Фото ГСЧС

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Добавим, что чуть ранее днем стало известно и о других последствиях обстрелов врагом Киевской области. В Бучанском районе горел автомобиль, в Бориспольском склады, а в Фастовском повреждено здание местного предприятия, а также несколько автомобилей.