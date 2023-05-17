Еще несколько недель назад, в ночь на 3 мая, неизвестные беспилотники атаковали Кремль в Москве. Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал этот инцидент в одном из своих недавних интервью.

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Виновная российская агрессия

Собственно, следует отметить, что главный разведчик нашей страны уклонился от прямого ответа на вопрос о причастности Вооруженных Сил к этому обстрелу. Однако он констатировал, что если бы Россия не начала широкомасштабную войну, ничего подобного не происходило бы.

Интересный вопрос вы задаете (причастна ли Украина к ударам по Кремлю – 24 Канал). Знаете, как вам скажу, его нужно переформатировать. Что стало причиной того, что дроны на Кремль, скажем так, падают. Причина одна – российская агрессия,

– заявил Буданов.

Кроме того, он упомянул о сообщениях определенных российских СМИ, утверждающих, что эти БПЛА были запущены где-то под Москвой.

Глава ГУР о дронах в Москве: смотрите интервью с Будановым на канале ISLND TV (с 05:05)

Обратите внимание! Во время другого интервью Буданову задали вопрос о том, являются ли для Украины целями российские пропагандисты, например Соловьев или Симоньян. На это он ответил, что ГУР "достало уже многих". По словам генерала, есть публичные медийные случаи подобных инцидентов, что уже стали достоянием общества.

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