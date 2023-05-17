Ще декілька тижнів тому, у ніч проти 3 травня, невідомі безпілотники атакували Кремль у Москві. Глава ГУР Кирило Буданов прокоментував цей інцидент в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю.

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Винна російська агресія

Власне, слід наголосити, що головний розвідник нашої країни ухилився від прямої відповіді на запитання стосовно причетності Збройних Сил до цього обстрілу. Однак він констатував, що якби Росія не розпочала широкомасштабну війну, то нічого подібного не відбувалося б.

Цікаве питання ви ставите (чи причетна Україна до ударів по Кремлю – 24 Канал). Знаєте, як вам скажу, його треба переформатувати. Що стало причиною того, що дрони на Кремль, скажімо так, падають. Причина одна – російська агресія,

– заявив Буданов.

Окрім того, він згадав про повідомлення певних російських ЗМІ, які стверджують, що ці БпЛА було запущено десь під Москвою.

Глава ГУР про дрони в Москві: дивіться інтерв'ю з Будановим на каналі ISLND TV (з 05:05)

Зверніть увагу! Під час іншого інтерв'ю Буданову поставили питання стосовно того, чи є для України цілями російські пропагандисти, як-от Соловйов чи Симоньян. На це він відповів, що ГУР "дістало вже багатьох". За словами генерала, є публічні медійні випадки подібних інцидентів, які уже стали надбанням суспільства.

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