В Киевской области в результате атаки БПЛА погибла 14-летняя девочка

Утром 29 августа в результате атаки вражеских беспилотников в Бориспольском районе погибла 14-летняя девочка. Обстрел также привел к ранениям гражданских лиц и повреждению местной инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Что известно о последствиях российского террора в Киевской области?

Российские войска нанесли очередной удар по Киевской области с помощью ударных БПЛА.

В результате вражеских попаданий ранения получили мирные жители Бориспольского района. Кроме того, были разрушены жилые дома и гражданские объекты. Известно, что погибла несовершеннолетняя девочка.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и профильные специалисты. Они ликвидируют последствия обстрела и оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.

Напомним, Россия продолжает уже третьи сутки терроризировать Украину. В разных регионах фиксируют ударные реактивные дроны, однако основным направлением удара остается Киев и область. Известно о значительных разрушениях инфраструктуры и пострадавших.

Ужасной трагедией стал удар по предприятию в селе Мила Киевской области 28 августа. В результате атаки на складах произошла детонация. Погибли по меньшей мере 27 человек, еще 42 пострадали, среди них четверо детей. Семь раненых сейчас находятся в больницах.

Из зоны чрезвычайной ситуации эвакуирован 381 человек, в том числе 59 детей. В результате удара повреждено около 50 жилых домов, а также пансионат для пожилых людей и лиц с инвалидностью. Для пострадавших жильцов организовали временное проживание, питание и психологическую помощь.

Отметим, в ночь на 29 августа российские войска запустили по Украине 267 ударных дронов, а также ракеты "Оникс" и "Искандер-М" из оккупированного Крыма. Беспилотники запускали по нескольким направлениям, в частности из Курской, Орловской, Ростовской областей, Приморско-Ахтарской, Донецкой области и Крыма.

Для отражения атаки украинские военные привлекли авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы. В общей сложности защитникам удалось уничтожить или подавить 233 вражеских дрона. Несмотря на работу ПВО, зафиксировано попадание на 15 локациях, а падение обломков еще на четырех.