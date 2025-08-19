Утром вторника, 19 августа, россияне продолжили атаковать Украину беспилотниками. В частности, повреждения зафиксированы в Черниговской области.

Речь идет о поражении инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса.

Какие последствия в Черниговской области?

Воздушную тревогу в Черниговской области объявили около 07:30. Перед этим угроза ударных БпЛА продолжалась с 21:32 предыдущих суток до 06:07.

У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением. Энергетики и спасатели уже работают над восстановлением,

– написал чиновник.

Напомним, проблемы с электроснабжением из-за дроновую атаку также зафиксировано в Лубенском районе Полтавской области. Там пострадали админздания местных предприятий энергетического сектора. Без света остались 1 471 бытовой и 119 юридических абонентов.

Что известно о ночной атаке 19 августа?

В ночь на 19 августа противник запустил по Украине 280 средств воздушного нападения:

270 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск;

5 баллистических ракет "Искандер-М" из Ростовской и Воронежской областей, а также временно оккупированного Крыма;

5 крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила и подавила 236 воздушных целей:

230 вражеских БпЛА типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов;

2 баллистические ракеты "Искандер-М";

4 крылатые ракеты Х-101.

К слову, попадание 4 ракет и 40 БпЛА зафиксировано на 16 локациях, а падение обломков – на 3.