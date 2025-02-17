Ночь была громкой: россияне атаковали Харьков и область 11 КАБами и 9 БПЛА

Харьковская область продолжает страдать от атак беспилотников. В ночь на 17 февраля в Харькове прогремели взрывы в двух районах.

Также было громко в Харьковской области – Золочевском районе. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, отметив, что в результате атаки, повреждены, в частности, три складских помещения.

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Ударили по гражданскому предприятию

Всего в течение суток россияне применили против жителей Харьковщины 11 управляемых авиабомб и 9 беспилотников.

Для Харькова ночь была громкой. Беспилотники атаковали два района города – Холодногорский и Салтовский. В Холодногорском районе получили повреждения около полутора десятка домов – остекление, заборы, крыши. К счастью, серьезных разрушений нет, – подчеркнула корреспондентка.

У Харьковской областной прокуратуре подчеркнули, что враг нанес удары беспилотниками "Герань-2".

В Золочевском районе кроме 3 складских зданий, также повреждено административное здание и 2 автомобиля. Здание предприятия было атаковано беспилотниками. Удалось отыскать обломки 3 БПЛА. Местные жители не исключают, что их было даже больше,

– подчеркнула она.

Обратите внимание! Всего ночью на 17 февраля враг атаковал Украину 147-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Силам ПВО удалось сбить 8 ударных БПЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Также местные подтверждают, что это было гражданское предприятие, которое мощно работало на нашу победу и на восстановление. Однако, вероятно, по словам Анны Черненко, его удастся восстановиться.

В результате атаки, к счастью, нет жертв и раненых. Есть только 3 человека, которые получили стресс, среди них самая старшая – 74-летняя женщина.

Напомним, что ночью на 17 февраля Харьковщина снова была атакована российскими БПЛА. Прозвучали взрывы в Салтовском и Холодногорском районах Харькова.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 3 жительниц в возрасте 74, 49 и 28 лет пострадали из-за удара вражеского БПЛА по городу – испытали острую реакцию на стресс.

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